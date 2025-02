Lanazione.it - Firenze, torna a Santa Trinita il busto del Redentore di Pietro Torrigiano

, 15 febbraio 2025 - L’Opificio delle Pietre Dure, concluso il restauro deldelattribuito a1472 – Siviglia 1528) lo ha riconsegnato al convento fiorentino di. L’autore, noto soprattutto per il pugno a Michelangelo che ne deturpò il profilo, fu in realtà artista irrequieto e dotato, apprezzato non solo a, ma anche nell’Inghilterra dei Tudor e dalla monarchia spagnola. L’opera, una terracotta policroma di qualità altissima, ha richiesto un intervento impegnativo, preceduto da una approfondita campagna diagnostica. A condurlo sono stati i restauratori del settore Materiali ceramici, plastici e vitrei diretto da Laura Speranza. Il restauro, che ha coinvolto inizialmente anche gli studenti della SAF, è stato proseguito e portato a termine da Chiara Fornari, direttore tecnico del laboratorio, con la supervisione della soprintendenza competente (Jennifer Celani e poi Daniela Parenti).