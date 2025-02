Lanazione.it - Firenze, in scena a teatro ‘Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro’

, 14 febbraio 2025 – Una bambina di sei anni e una madre pronta a tutto pur di portarla ai vertici della celebrità. Attorno a questa ossessione per la fama ruota “Comeda unall’altro”, il nuovo lavoro di Emanuele Aldrovandi, regista teatrale e cinematografico vincitore di riconoscimenti tra cui il premio Hystrio e il Nastro d’Argento. Appuntamento con la prima toscana dello spettacolo venerdì 21 febbraio ore 21.00 alCantiere Florida di(via Pisana 111 Rosso), nell’ambito della stagione di prosa a cura di Elsinor Centro di Produzione Teatrale. Col suo stile divertente e feroce Aldrovandi esplora l’insano rapporto fra felicità e realizzazione personale. Al centro della storia, una donna e il suo piano bislacco per aiutare la figlia aun’artista di successo: per farlo è disposta a qualunque cosa.