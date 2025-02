Fremondoweb.com - Fiorenza Ceniccola selezionata per l’Akadémeia di Firenze

Leggi su Fremondoweb.com

Riceviamo e pubblichiamo Sono 50 gli amministratori locali under 35 anni, residenti in Italia o in altri paesi europei, selezionati per partecipare aldi(Scuola di politiche europee per il governo del territorio) e presentata nei giorni scorsi a . ContinuaL'articoloperdiproviene da Fremondoweb.