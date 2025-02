Sololaroma.it - Fiorentina-Como, il pronostico: al Franchi gol e spettacolo, piace l’Over

Leggi su Sololaroma.it

Torna protagonista la Serie A, con il 25° turno che si è aperto con la vittoria in extremis del Bologna ai danni del Torino nell’anticipo del venerdì. Domenica 16 febbraio sono in programma ben 5 partite: il programma di giornata si aprirà con il lunch match delle 12:30 all’Artemiotra. I viola partono con i favori dele i bookmakers quotano la loro vittoria a 2.00, mentre il pareggio e il successo dei lariani sono dati rispettivamente a 3.45 e 3.70.Come arrivano al matchDopo tre vittorie consecutive, laè finita ko nel Monday Night nella ventiquattresima giornata contro l’Inter a San Siro. La sconfitta comunque non ha compromesso la classifica degli uomini di Palladino, ancora in piena corsa per un posto in Champions League.