Fine vita la giurista e il vuoto colmato dalla legge della Toscana | Non è incostituzionale Paradossale se questo governò la blocchera

La– prima Regione in Italia ad approvare lasul suicidio assistito – non solo era legittimata a farlo, ma haquellegislativo che “l’inerzia” del Parlamento ha ignorato da quando nel settembre del 2019 la storica sentenzaConsulta sul caso Dj Fabo elenco il perimento entro cui non punibile chi agevola proposito di suicidio. Un tabù infranto che potrebbe rafforzato il “cammino per tutti” per la libertà di scelta. Altri passi avanti sono stati fatti sempre grazie all’intervento dei giudiciCorte costituzionale con l’estensione del significato di “sostegnole”, ma i pazienti con malattie gravi che, con fatica riescono a ottenere le autorizzazioni, sono comunque costretti ad attendere mesi prima di vedere applicata la.Per Marilisa D’Amico, ordinaria di Diritto costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano e prorettrice con delega alla Legalità, Trasparenza e Parità di Diritti, la norma approvata innon ècome sostenuto da alcuni politici di centrodestraperché “la Regione non sottrae competenze allo Stato, dal momento che la tutelasalute è materia di competenza ‘concorrente’, dove lo Stato ha il dovere di fare leggi di principio, ma rispetto alla quale le Regioni possono sicuramente legiferare”.