Anteprima24.it - Filt Cgil di Avellino e Benevento: “Tante criticità nelle aree interne”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiLadievidenzia le graviche affliggono ledell’Irpinia e del Sannio in termini di mobilità e trasporti, mettendo in luce come la carenza di lavoro stabile stia provocando una preoccupante fuga dei giovani da questi territori.Ledell’Irpinia e del Sannio soffrono da tempo di infrastrutture inadeguate e di servizi di trasporto inefficaci, rendendo difficoltosa la mobilità quotidiana dei cittadini. La mancanza di collegamenti efficienti influisce negativamente sulla qualità della vita, limitando l’accesso a servizi essenziali come istruzione, sanità e opportunità lavorative.In particolare, ladievidenzia le seguenti, visto che solo l’arrivo dell’alta Velocità/Capacità non basterà a superare il grave isolamento;– Infrastrutture obsolete.