Figlia di 14 anni lasciata dai vicini viene abusata più e più volte: condannata la coppia del terrore

APPIANO GENTILE – La ragazzina di 14deidi casa, gli veniva affidata per essere seguita nello svolgimento dei compiti e per non lasciarla sola a casa. Ma durante quei pomeriggi passati con due amici dei genitori, 35lui e 31 lei, avveniva anche altro. Il Tribunale Collegiale di Como, li ha condannati a 3e 6 mesi di reclusione per atti sessuali con minorenne, assolvendoli dalle accuse più gravi di violenza sessuale di gruppo e di cessione di stupefacenti alla ragazza. I fatti di cui erano accusati risalgono al periodo tra 2017 e 2018. I due, secondo quanto ricostruito nelle indagini del Procuratore di Como Massimo Astori, avevano accettato la richiesta dei genitori della ragazzina di darle supporto nel post scuola e di cercare di stabilire con lei un rapporto di amicizia e di confidenza, che la aiutasse a superare alcune problematiche comportamentali adolescenziali.