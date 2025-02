Lanazione.it - Fiesole inaugura la prima panchina rossa in area privata per dire no alla violenza sulle donne

(Firenze), 15 febbraio 2025 - Una, simbolo della lotta contro la, trova posto per lavolta in un’nel comune di. L’zione si è svolta oggi pomeriggio all’interno dell’azienda agricola Buonamici, in collaborazione con l’Associazione nazionale anti“Senza veli sulla lingua”, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema di drammatica attualità. La cerimonia del taglio del nastro si è tenuta nel giardino esterno del frantoio,presenza di Cesare Buonamici, imprenditore, ceo dell’azienda e presidente di Coltti Firenze e Prato. Tra le autorità presenti, la vicepresidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi, la capo di gabinetto della Regione, Cristina Manetti, e Ettore Nicotra, già presidente della Corte d'Assise di Firenze, riconosciuto per la sua esperienza in materia di legalità e giustizia.