FestivaLove alla decima edizione. L’appuntamento sarà a fine maggio

di Stella BonfriscoDecise le date dei tre giorni della kermesse scandianese, che quest’anno compie dieci anni.con l’2025 - come sempre organizzata dal Comune di Scandiano - è stata fissata per il 30-31e 1 giugno. Il consolidato evento primaverile trae come sempre ispirazione dai versi immortali del poeta scandianese Matteo Maria Boiardo ne "L’’Orlando innamorato" e animerà la città nei per tre giornate, trasformandola in un grande palcoscenico dedicato all’amore,cultura emusica. "In questi dieci anni,ha saputo crescere e consolidarsi come uno degli eventi più attesi del territorio – ha dichiarato il sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti – capace di coniugare riflessione e intrattenimento, cultura e divertimento". La geografia e il programma del festival rimarranno gli stessi.