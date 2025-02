Festival di Sanremo come funziona il voto della quinta e ultima serata

Leggi su Open.online

Al via la finale75esima edizione deldi. Stasera – sabato 15 febbraio – verrà finalmente svelato il vincitore tra i 29 big in gara. Ieri è stata Giorgia, spalla a spalla con Annalisa, a vincere la competizione delle cover (e dei duetti) con Skyfall. Un trionfo preannunciato, dopo che sia durante la prima che durante la secondala cantante romana era stata uno dei cinque artisti preferiti dalla GiuriaSala Stampa, da quella delle Radio e dal Tele. Stasera, proprio all’iniziofinale, il direttore artistico Carlo Conti svelerà la prima classifica generale, calcolata facendo la media dei voti ottenuti dai concorrenti tra martedì 11 e giovedì 13 febbraio. Ma quali sono le regole con cui si deciderà ora il vincitore vero e proprio del 75esimodi?I risultati delle prime tre serateDurante la prima, con ilescusivoSala Stampa, la top 5 (in ordine casuale) era formata da Brunori Sas, Lucio Corsi, Achille Lauro, Giorgia e Simone Cristicchi.