Femminile Grifoncelle pari 0-0 in Coppa con la Nestor

Nel recupero dell’ultima giornata diItalia finisce intà la partita trae ledel Perugia (0-0). Un pareggio che serve più allaguidata da Calzolari che al Perugia visto che le ragazze di Treppaoli si erano già qualificate con due turni di anticipo alla semifinale dove tra l’altro affronteranno di nuovo le marscianesi. Partita equilibrata quella andata in scena all’antistadio “Loris Ricci” di Marsciano anche se la supremazia di gioco delle ragazze biancorosse è emersa alla distanza, purtroppo non si è concretizzata nonostante le varie occasioni da rete create. Questo l’undici del Perugia sceso in campo: Cerasa, Valentini, Bufaloni, Ceccarelli (31? st Baldoni F.), Temperini, Gigliarelli, Del Prete (4? st Zonaria), Acosta (11? st Properzi), Yimga (25? st Tardioli), Bovini, Rapastella (17? st Freddo).