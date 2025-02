Internews24.com - Felipe Melo si sbilancia: «Juve Inter? Ecco per chi tiferò, ammetto che avrei voluto…»

Leggi su Internews24.com

di Redazionenon usa giri di parole, sucosa dice, la confessione per chi tiferà e il retroscena sui suoi anni in nerazzurrovenuto per La Gazzetta dello Sport questa mattinaha commentato il match in programma domani sera. Il doppio ex della gara (ha vestito bianconero prima e nerazzurro poi in carriera) si è esposto così:SU– «L’resta nel mio cuore,chevoluto stare a Milano molto più tempo. Quando mi chiamò Mancini, era come realizzare il mio sogno di bambino. Per me Simone Inzaghi ha ancora la squadra più forte di tutto il campionato e ha davanti un grande centravanti, che è anche un grande capitano: tutto il mondo apprezza un giocatore come Lautaro Martinez. Il cuore della squadra, però, è Barella: passa tutto da lui e da quel centrocampo che si passa la palla ad alta velocità.