Fedrigoni incontro con i sindacati sullo sviluppo del 2025

Marco Nespolo, amministratore delegato del Gruppo, giovedì ha incontrato in seduta plenaria le delegazioni sindacali per fare il punto sul 2024 e tracciare le linee didell’azienda per il. L’ad è intervenuto quindi anche su Giano, società del Gruppo che produceva carta da ufficio e che ha cessato la sua attività alla fine dell’anno scorso. Una chiusura che ha coinvolto tante persone, tra cui anche operai (e quindi famiglie) dell’Alto Maceratese, come ad esempio la zona di Matelica. "Dei 173 dipendenti impattati, attualmente solo 50 stanno usufruendo della cassa integrazione straordinaria approvata dal Ministero delle imprese e del made in Italy – ha detto Nespolo –. Tutti i rimanenti sono stati ricollocati: ad oggi la quasi totalità è stata reimpiegata in area Marche, mentre 9 colleghi hanno accettato il trasferimento nei nostri stabilimenti del Nord, alcuni con ruoli di responsabilità.