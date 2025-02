Ilgiorno.it - Fedez può vincere Sanremo? Un po’ l’ha già fatto

, 15 febbraio 2025 – La concorrenza è davvero spietata: la voce di Giorgia da una parte, l’intensità di Olly dall’altra. Senza contare il giovane incosciente Achille Lauro, l’istrionico Lucio Corsi e la poesia di Cristicchi. Insomma: non è assolutamente detto chepossa realmente arrivare ail Festival di2025 targato Carlo Conti. Ma già ilche la sua presenza sul podio finale sia messa in conto da molti è una piccola (ma immensa) rivincita per il rapper di Rozzano, arrivato nella Città dei Fiori in uno dei momenti più tormentati e tumultuosi della sua vita professionale (e probabilmente personale). Perché la verità è che di, all’anagrafe Federico Leonardo Lucia, 35 anni, si è parlato fino allo sfinimento prima dell’inizio del Festival ma quasi esclusivamente per questioni che esulano della sua dimensione artistica.