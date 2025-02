Biccy.it - Fedez, le parole dopo l’esibizione con Masini e il testo per Angelica

“Non potrei essere più felice di così, sono contentissimo. Devo ringraziare Marco, l’ho contattato io“, sono state queste le primedia RaiRadio2aver cantato sul palco Bella Str0nza con Marco. “Ilche ho aggiunto l’ho scritto io, abbiamo deciso insieme solo dove inserirlo all’interno della canzone. . L’ultima frase l’ho scritta perché era giusto così“. Le barre, ovviamente, sono tutte dedicate adMontini. “Il senso deldall’inizio alla fine è preciso e a me ha commosso tantissimo. Abbiamo passato una notte in studio e ci siamo divertiti moltissimo a farlo“, il rapido commento di.FanPage su: “Stasera tentativo disperato per riconquistareMontini” https://t.co/Ae3HQiaBFJ #Sanremo2025— BICCY.IT (@BITCHYFit) February 14, 2025con questeriuscirà a riconquistareMontini??, le barre scritte perMontiniHey, tu eri giovane e glacialeIo non ero ancora mortoTu eri un fiore nell’asfaltoCresci con il gambo stortoBaciarsi e dirsi ti amo, sìMa farlo di nascostoInconsapevoli che il tempo è infinitoTranne il nostroSe vivi d’apparenzeI giudizi ti ferisconoOra siamo due estraneiChe si conoscono benissimoOra passo notti insonniPer colpa dei sogni bruttiPensavo che ci ameremo così forteChe si sveglieranno tuttiCon gli occhi aperti e ribaltatiDalla bocca esce la schiumaTi ho scritto quattro pagineMi hai risposto con due righeSei una statua di sale appoggiata sulle mie feriteHo visto tutti i miei castelliDissolversi in granelliMi chiedo perché le trappoleHanno occhi così belliE quella notte eri ubriacaio in silenzio ad ascoltareMi hai detto che sono la ragionePer cui non riesci più ad amareMa come tutto può finire ancora prima di iniziareHo una cicatrice sulla panciaChe mi ha fatto meno maleGrazie a me ora confondi lo schifo con l’amoreChi cerca quello che non vedeTrova quello che non vuoleTi penso e non mi sembra veroNon riusciremo mai a ferire chi ci odiaCome chi ci ama per davveroGrazie a me ora confondi lo schifo con l’amoreChi cerca quello che non deveTrova quello che non vuoleTi penso e non mi sembra veroNon riusciremo mai a ferire chi ci odiaCome chi ci ama per davveroTi ho dato tutte le ragioni per essere una bella str0nza.