Davidemaggio.it - Fedez intervistato dal finto Corona: “Nel momento di difficoltà di Chiara, ti sei preso cura di te”

è stato il personaggio più chiacchierato di questo Festival di Sanremo, ma in giro lo si è visto davvero poco, almeno televisivamente parlando: nessun collegamento con il daytime, dunque nessun rischio di dover rispondere a domande scomode sul suo privato. Poi, all’alba della finale, arriva l’intervista che non ti aspetti, quella realizzata da Playlist con Gabriele Vagnato – talento dell’agenzia che fa capo a– nei panni di Fabrizio.Il comico, che affianca Federica Gentile nel programma musicale del sabato pomeriggio di Rai 2, in occasione della puntata sanremese ha incontrato il rapper: con i muscoli di gommapiuma posizionati sotto la maglia, si è calato nei panni didando vita ad una puntata di Esclusivissimo, parodia di Falsissimo, imitando le movenze dell’ex paparazzo incluso l’ormai noto balletto.