Fedez e Rozzano un legame mai spezzato | Qui facciamo tutti il tifo per lui Ma non si dimentichi la sua città

(Milano), 15 febbraio –, il noto rapper all'anagrafe Federico Leonardo Lucia, ama la sua, tanto che aveva donato 130 mila euro per la realizzazione dello skate park nel nuovo parco dello sport, nell'area tra il parcheggio di piazza Foglia e l'istituto comprensivo di viale Liguria. Questa sera – in occasione della serata finale del Festival di Sanremo 2025 – saranno in tanti a tifare per lui. "Battito”? “La sua canzone più bella” "La sua canzone è una delle più belle che abbia mai cantato – racconta Gennaro Speria, alias Genny Lo Zio di Area 51, luogo dove i rapper sono di casa –. Noifaremo ilper lui, ma non deve dimenticarsi della sua. Ha fatto una cosa bella costruendo lo skate park, ma essendo un rozzanese può fare anche di più". La polemica su quelle parole su(smentite dal rapper) La polemica sulla frase attribuita al rapper da un testimone della rissa trae Cristiano Iovino (“Lasciatemi stare che l’ammazzo, che io sono di”) aveva suscitato un forte dibattito e aveva generato una dura reazione del compianto sindaco di, Gianni Ferretti, scomparso improvvisamente il 6 novembre scorso, che era intervenuto per difendere l’immagine della