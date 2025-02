Ilgiorno.it - Fedez e Marco Masini incantano Sanremo 2025: “Tre minuti di brividi, penna che colpisce il cuore”

Milano, 15 gennaio– “è tornato”. Sono in tanti, sui social, a scriverlo dopo l’esibizione di ieri sera del cantante milanese al Festival di. Nella serata delle cover, il rapper è salito sul palco dell’Ariston insieme ae i due hanno cantato una versione 2.0 di ‘Bella stronza’, famosissimo brano del 1995 del cantante fiorentino, scritto con Giancarlo Bigazzi. Una performance che ha incantato per la sua verità, forza e potenza. E, forse, apprezzata ancora di più perché è arrivata in un momento in cui molti non se l’aspettavano condizionati dall’interminabile scia di bufere social e mediatiche che ha coinvoltonelle ultime settimane. Invece, Federico Lucia è riuscito a stupire, ancora una volta, e lo dimostra anche il suo terzo posto nella classifica della serata dei duetti, dietro a Lucio Corsi e Topo Gigio con ‘Volare’, e alle vincitrici Giorgia e Annalisa con l’interpretazione del brano ‘Skyfall’.