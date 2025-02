Lanazione.it - Febbre da derby. In trecento a Pistoia

Leggi su Lanazione.it

Il countdown è quasi giunto allo zero. Domani (calcio d’avvio alle 14.30) va in scena allo stadio Marcello Melani ilfra Pistoiese e Prato, la partita più sentita da entrambe le tifoserie. Già, perché magari non avrà la stessa importanza delle sfide del passato, ma questa gara non può essere paragonata alle altre. Lo ha capito subito Marco Mariotti, che contro gli arancioni ha fatto il suo debutto sulla panchina dei biancazzurri nel girone d’andata. Un debutto di fuoco, con Remedi e compagni a inchiodare sullo 0-0 l’Olandesina, anche se in quel caso ai punti avrebbero meritato i lanieri più che gli avversari. L’incrocio, oltre che in campo, si annuncia elettrico anche sugli spalti, nella speranza ovviamente che tutto resti nel consentito, senza sfociare in episodi di vandalismo o violenza.