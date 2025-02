Lanazione.it - "Fare, disfare, rifare" l’arte di Buren a Pistoia

L’attesa, si dice, aumenta il desiderio. Ma nell’attesa, se è quella che accompagna alla nuova attesissima mostra in casaMusei, si può anche ingannare il tempo. Dallo scorso 12 febbraio infatti è ufficialmente aperta la prevendita dei biglietti per la mostra "Daniel, Dis, Ri", occasione per assicurarsi l’ingresso a un prezzo ridotto attraverso il cosiddettoPass. Al costo speciale di 8 euro (fino al 28 febbraio, esclusivamente on line sumusei.it) sarà possibile visitare la rassegna a Palazzo Buontalenti e tutte le altre sedi di FondazioneMusei: Museo dell’Antico Palazzo dei Vescovi, Museo di San Salvatore, Collezioni del Novecento a Palazzo de’ Rossi. Il pass avrà validità a partire dall’8 marzo, giorno di apertura della mostra, fino alla sua chiusura domenica 27 luglio 2025.