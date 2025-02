Nerdpool.it - FantaSanremo 2025: la scaletta ufficiale della serata finale, i primi bonus in base all’ordine di esibizione!

Il Festival di Sanremoè giunto alla sua. Il momento più importantekermesse musicale che decreterà il vincitore anche del. Siete pronti a scoprire la?Nel corso di questo ultimo appuntamento su Rai1, si esibiranno tutti i Big in gara. L’appuntamento è fissato per le 20:45, mentre la chiusuraè prevista sempre intorno all’1:30. Queta ultimavedrà due co-conduttori al fianco di Carlo Conti: Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.di SanremoDi seguito l’elenco completo dei cantanti in gara e l’ordine di.ATTENZIONE, l’ordine definitivo dinon è stato ancora confermato dalla Rai. Aggiorneremo l’articolo con ladefinitiva appena sarà disponibile.