Ilfattoquotidiano.it - Fantasanremo 2025, la classifica dopo la quarta serata: Sarah Toscano regina delle cover. Ma Olly e Marcella Bella non mollano

Ilcambia padrone, ma non troppo.labalza in testa allaprovvisoria con 300 punti, superando(270 punti) e una sorprendente(255 punti), che si conferma unagiocatrici più agguerrite di questa edizione. Laha fatto incetta di bonus: ha descritto un capo d’abbigliamento del compagno di duetto (Bonus senza barriere, +20 punti), è scesa in platea (+15), ha cantato sulle scale (+5), si è inchinata più volte (+10), ha abbracciato Carlo Conti (+10) e ha partecipato attivamente alfestival. Unico neo, il “malus total black” (-5)., dal canto suo, si conferma un giocatore esperto: top 5 nella(+20), piume (+10), fiori tra i capelli (+10), dettaglio verde (+10) e discesa in platea (+15).