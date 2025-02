Ilrestodelcarlino.it - Fano, indagini sulle scritte: zona stadio al setaccio. La verità nelle telecamere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 15 febbraio 2025 – Agenti della Digos anche ieri mattina hanno effettuato sopralluoghi davanti alla residenza comunale e allo“Mancini” per cercare di individuare l’autore o gli autori, come sembra più probabile, delleinneggianti l’Alma e denigranti l’Amministrazione comunale e il ConsorzioSport. Alcuni indizi potrebbero giungere dalledella. In particolare sarebbero state controllate le immagini dell’impianto di videosorveglianza dello“Mancini” che riprende anche le vie limitrofe al perimetro del muro di cinta. Vengono utilizzate per la sicurezza pubblica esterna alloin presenza di tifosi delle squadre ospiti. La ripresa potrebbe aver individuato, anche di notte, la figura che avrebbe scritto la frase “Via il consorzio dal mancini” sul muro di fianco all’ingresso degli spogliatoi del campo sportivo.