Game-experience.it - Fairgames è stato rinviato internamente da Sony, secondo un insider

Leggi su Game-experience.it

, lo sparatutto multiplayer PvPvE sviluppato da Haven Studios per PlayStation 5 e PC, potrebbe aver subito un significativo rinvio interno.quanto rivelato dall’Jeff Grubb durante il podcast Game Mess Decides, il titolo sarebbeposticipato di recente al 2026, allontanando così le speranze di un lancio a breve termine.Questa informazione si allinea con la tendenza attuale di, che negli ultimi tempi sta incontrando difficoltà con i Games-as-a-Service, come dimostrano i problemi legati a Concord e la chiusura di diversi progetti live service.Ricordiamo cheannunciato ufficialmente durante il PlayStation Showcase di maggio 2023 con un trailer cinematografico, ma da allora non si è più mostrato. Il gioco, descritto dal creative director Mathieu Leduc, promette di offrire un’esperienza in cui i giocatori, nei panni di moderni Robin Hood, competono per compiere rapine, affrontando sia altri utenti che l’intelligenza artificiale.