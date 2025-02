Udinetoday.it - Facevano sopralluoghi nelle case del centro per poi rubare: allontanati in tre

Leggi su Udinetoday.it

Ancora controlli delle forze dell'ordine a Udine. Sotto l'occhio di Polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale è finita nuovamente la zona di borgo stazione, sempre in attuazione degli accordi presi in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nella serata di.