Fabio Barnaba e la maglietta BDS: polemica sul maestro del duetto Brancale-Amoroso

, ild’orchestra che ha diretto Serenae Alessandradurante il lorosul brano di Alicia Keys, “If I Ain’t Got You”, si è ritrovato al centro di una forte. Il motivo? Unacon la scritta “BDS”, apparsa sotto la sua giacca durante l’esibizione in prima serata sulla Rai.BDS sta per Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni, il movimento a guida palestinese che promuove azioni di pressione economica e politica contro Israele. Non appena le immagini sono circolate, i social si sono infiammati, dividendosi tra chi ha applaudito il gesto e chi lo ha definito inaccettabile su una rete del servizio pubblico.C’è chi ha elogiatoper aver espresso una posizione politica in un contesto di grande visibilità, e chi invece ha ritenuto inopportuno l’utilizzo di un palco musicale per un messaggio così divisivo.