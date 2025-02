Dayitalianews.com - Fa una rapina e riprende tutto con un cellulare, arrestato insieme ai complici

Leggi su Dayitalianews.com

L’impulso irrefrenabile di documentarecon il, perfino una brutale, è stato fatale per un malvivente che a Torino lo scorso 20 gennaio ha derubato due donne, una di 89 anni e la figlia di 57, nella loro casa. I poliziotti sono riusciti a risalire a lui e ai treanche grazie ai video registrati nel suo telefonino. LaLarisale alla notte del 20 gennaio, quando duetori parzialmente travisati si arrampicarono sul balcone di un appartamento al primo piano, dove fecero irruzione dalla porta finestra. Hanno puntato una pistola alla tempia della 57enne, scaraventandola a terra e strappandole dal collo una collanina d’oro. Poi hanno fatto irruzione in camera dell’anziana, colpita alla testa con il calcio della pistola. Hanno poi messo a soqquadro l’intera abitazione in cerca di oro e gioielli e se ne sono andati solo quando la 57enne ha dato loro 200 euro.