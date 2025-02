Quifinanza.it - Ex Ilva, tre colossi stranieri in corsa per l’acquisizione completa

Leggi su Quifinanza.it

Allo scadere della mezzanotte, il sipario è calato sulla fase di rilancio per l’assegnazione degli impianti siderurgici dell’ex. Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha descritto l’operazione come uno snodo per il futuro della siderurgia italiana ed europea. Ecco chi vuole prendere l’ex.Tre rilanci per l’ex, Baku rimane in testaI Commissari Straordinari hanno ricevuto tre rilanci: Baku Steel Company Cjsc con Azerbaijan Investment Company Ojsc, Jindal Steel International e Bedrock Industries Management Co Inc. Tutti e tre i contendenti hanno deciso di rilanciare entro la scadenza delle 24, portando la competizione a un livello più acceso. Nessuna mossa da Bedrock Industries Management Co Inc, che ha preferito restare alla finestra senza ritoccare la propria proposta iniziale.