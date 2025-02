Unlimitednews.it - Ex Ilva, due offerte di rilancio per l’acquisto degli stabilimenti

ROMA (ITALPRESS) – I commissari straordinari di Acciaierie d’Italia in Amministrazione Straordinaria (AS) e diin AS rendono noto che, nella serata di ieri, a mezzanotte, si è conclusa la fase di presentazione dei rilanci, sulla base dellepresentate lo scorso 10 gennaio, per l’acquisizioneex.Al termine di questa fase, sono stati ricevuti due rilanci da parte di Baku Steel Company CJSC + Azerbaijan Investment Company OJSC e Jindal Steel International, mentre da parte di Bedrock Industries Management Co Inc non è pervenuta nessuna integrazione di quanto già presentato.I commissari Straordinari si riservano alcuni giorni per valutare attentamente le proposte ricevute e formulare il proprio parere, che sarà trasmesso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.