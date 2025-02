Eventi, via al Capodanno Cinese sul lungomare di Napoli

Leggi su Ildenaro.it

Via al. Tra danze, sfilate e decine di laboratori si apre sulla due giorni dedicata alla festa tradizionale più importante della cultura. Cinesi, napoletani e turisti insieme alla Rotonda Diaz per festeggiare l’anno del Serpente. Oggi, nonostante la pioggia, in tanti agli stand allestiti per far conoscere la cultura e le tradizioni orientali. Tra le attività laboratoriali: calligrafia, pitture tradizionali, ritaglio della carta, decori su porcellana bianco e blu, il laboratorio delle lanterne, i disegni con lo zucchero, nodi cinesi, lo studio “Han Fu”, la cultura del té e del liquore. Grandi e piccoli ai gazebo. C’è chi impara a scrivere il proprio nome in, chi degusta i diversi tipi di tè e liquori cinesi, chi si diletta con le pitture cinesi o nella realizzazione di lanterne di carta.