Evade dai domiciliari scappa all’alt con patente revocata fa un frontale coi carabinieri ed era positivo agli stupefacenti

del Comando provinciale di Macerata hanno intensificato i controlli, portando a due operazioni significative che hanno provocato una denuncia per ricettazione e l’arresto di un pregiudicato. A Castelraimondo, i militari della stazione locale, grazie alle segnalazioni ricevute da residenti dei comuni di Gole e Matelica, hanno individuato un veicolo sospetto con a bordo due uomini di circa 40 anni, impegnati a mettere in atto truffe ai danni di anziani, utilizzando la tecnica del “finto carabiniere”.Dopo un breve pattugliamento, il mezzo è stato intercettato e sottoposto a controllo. Gli occupanti, due uomini di origine campana già noti alle forze dell’ordine, sono stati perquisiti. Nel corso dell’operazione, uno dei due è stato trovato in possesso di due tessere sanitarie intestate ad altre persone, una delle quali risultava rubata e l’altra smarrita.