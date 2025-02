Nerdpool.it - Euphoria 3 – Rosalia, Marshawn Lynch e altri si uniscono al cast

La terza stagione di, serie di successo della HBO, è stata oggetto di un turbinio di notizie e indiscrezioni, ma sembra che la serie stia finalmente per diventare realtà e che stia aggiungendo ancora più star al mix. La HBO ha annunciato che la musicista(vincitrice di un Grammy Award),(il campione del Super Bowl) e Kardeen Hardison (la star di A Different World) sono entrati a far parte del(via Variety), e nella terza stagione ci saranno ancora più aggiunte. Sfortunatamente, non tutti ritorneranno dalle stagioni precedenti, comprese quattro star della seconda stagione.Tra i quattro membri delche al momento non figurano nell’elenco figurano Austin Abrams, Nika King, Algee Smith e Storm Reid, anche se la Reid ha già dichiarato che il suo personaggio Gia non sarà presente nei prossimi episodi.