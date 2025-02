Eugenio Joe Sciacca | la musica tra spirito ed emozione

Leggi su .com

MILANO –Joeè un (ghostwriter) autore e compositore capace di coniugare tradizione e innovazione, unendo il respiro profondo dellapop italiana con un’intensa ricerca spirituale. Già noto per il suo talento e riconosciuto in contesti prestigiosi come il Premio Mia Martini, Sanremo Giovani e il Premio Pegaso,ha intrapreso un .L'articoloJoe: latraedproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.