Lopinionista.it - Eugenio Joe Sciacca: la musica tra spirito ed emozione

Leggi su Lopinionista.it

MILANO –Joeè un (ghostwriter) autore e compositore capace di coniugare tradizione e innovazione, unendo il respiro profondo dellapop italiana con un’intensa ricerca spirituale. Già noto per il suo talento e riconosciuto in contesti prestigiosi come il Premio Mia Martini, Sanremo Giovani e il Premio Pegaso,ha intrapreso un percorso artistico che, dopo il grave ictus del 2019, si è arricchito di nuove sfumature. Oggi la suasi muove tra due anime: quella della fede e quella dell’amore umano, due percorsi paralleli che trovano espressione nel suo nuovo album, che sarà pubblicato entro l’autunno 2025 e che ha già ricevuto un forte interessamento da etichette discografiche italiane ma, che ha anche acceso l’interesse di alcune etichetteli d’oltreoceano.