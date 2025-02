Tg24.sky.it - Etna, colata lavica giù a quota 1900 metri, allertati gli escursionisti. VIDEO

Ladell'iniziata l'8 febbraio a3000da una fessura eruttiva allabase meridionale del cratere Bocca Nuova, sta scendendo lentamente con discreta alimentazione, ed è giunta acirca e tra poco potrebbe attraversare la pista alto montana. Il Servizio regionale Sicilia del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico raccomanda di "restare a non meno di 200dal fronte della, dove si potrebbero verificare esplosioni freatiche con proiezione di blocchi e frammenti di lava incandescente che potrebbero colpire quanti si trovino in prossimità". In sei giorni l'ha eruttato un milione dicubi di lava. Nel periodo 8-12 febbraio, spiega l'Ingv, il tasso di effusione della lava è stato in media compreso tra 2 e 3cubi al secondo con ultimo dato di 3,2 m3/s stimato il 12 febbraio alle ore 17.