Sololaroma.it - Espanyol-Athletic Bilbao, il pronostico de LaLiga: combo e super Sancet

Leggi su Sololaroma.it

È entrata nel vivo la 24ª giornata de, apertasi con l’anticipo del venerdì tra Girona e Getafe, con la vittoria degli ospiti per 1-2. Programma che proseguirà con un sabato che vedrà il Real Madrid di scena sul campo dell’Osasuna e l’Atletico Madrid opposto al Celta Vigo, mentre domenica 16 febbraio si aprirà con il match del RCDE Stadium, alle 14:00, tra. Sfida molto interessante quest’ultima, tra due squadre che obiettivi e classifica molto differenti ma entrambe bisognose di punti.Per la squadra di Manolo Gonzalez, neopromossa nella categoria, era pronosticabile una stagione di lotta nelle zone basse della classifica, e così è.al momento appena salvo a 23 punti, esattamente come Leganes e Las Palmas e con una sola lunghezza di vantaggio sul Valencia terz’ultimo, in una guerra per il mantenimento deche si prospetta serratissima.