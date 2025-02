Lanazione.it - Escursionista infortunato sui Monti Pisani, salvato dai vigili del fuoco

San Giuliano Terme, 15 febbraio 2025 - Un uomo di 62 anni è stato soccorso questa mattina sui, in località Agnano, nel comune di San Giuliano Terme, dopo essersidurante un'escursione.L'allarme è scattato intorno alle 11, quando l', impossibilitato a muoversi e a rientrare autonomamente, ha richiesto aiuto. Sul posto è intervenuta una squadra deideldi Pisa, che ha raggiunto l'uomo, lo ha immobilizzato su una barella e lo ha trasportato in una zona sicura. Successivamente, l'è stato "verricellato" a bordo dell'elicottero del reparto volo deidelper il trasferimento in ospedale. L'operazione di soccorso si è conclusa senza ulteriori complicazioni.