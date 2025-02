Sport.quotidiano.net - Errani-Paolini regine di Doha: con un’altra rimonta vincono il sesto titolo in coppia

, 15 febbraio 2025 – Al settimo championship pointla finale ache vale l’Atp 1000 del Qatar. Battuta ladella cinese Jiang e della tennista di Taipei Wu in due set 7-5, 7-6 (12-10) per un'ora e 51 minuti di gioco totali. Sotto nel primo set le due azzurre si portano a casa l’ennesimodimostrando che sì, replicare la stagione 2024 si può. E’ iltrofeo nel palmarès della, il terzo in un torneo mille. Le campionesse olimpiche in carica avevano battuto inanche Mirra Andreeva e Diana Shnaider in semifinale, prendendosi una rivincita sulle russe che le avevano eliminate precocemente dall’Australian Open.