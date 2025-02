Agi.it - Errani e Paolini trionfano nel doppio a Doha

AGI - Sarae Jasminehanno vinto il titolo nel torneo didel "Qatar Total Energies Open", primo Wta 1000 della stagione, andato in scena sul cemento di. La romagnola e la toscana, terze favorite del tabellone, si sono imposte in finale sulla cinese Xinyu Jiang e la cinese di Taipei Fang-Hsien Wu in due set, con il punteggio di 7-5 7-6(10). Il match ha subito nel tie-break del secondo set una breve interruzione per pioggia.