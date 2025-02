Sport.quotidiano.net - Errani e Paolini senza fine. Prossima missione Doha

È più forte di loro: le nostre ragazze d’oro non riescono proprio ad arrendersi. Chi pensa che aver vinto le Olimpiadi possa aver fatto calare di un grammo la fame di Jasminee Saradovrebbe guardarsi il finale del terzo set, il super-tiebreak con cui le due azzurre campionesse dei Giochi hanno centrato ieri l’accesso alla finale del torneo di doppio di. Oggi se la vedranno con la cinese Jiang e la taiwanese Wu (13.30, Sky), ma ci arrivano col morale all’insù vista la prodezza messa a segno ieri in semifinale del primo 1000 di stagione: le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider si sono arrese 4-6 7-6 (2) 11-9, due tie-break che già da soli dimostrebbero nervi saldissimi. Anche di più se si pensa che Jasmine e Sara hanno annullato un setball nel secondo set sul 5-4 per le avversarie, ma soprattutto altri due sul 9-7 per le russe nel supertiebreak del terzo, chiuso con un filotto di quattro punti.