Equitazione | l’Italia esordisce con un 5 posto nella League of Nations 2025

Il ritorno deldel salto ostacoliofinizia da un 5°, raccolto dagli azzurrigara appena conclusa in quel di Abu Dhabi.Il quartetto formato da Giulia Martinengo Marquet (Delta Del’Isle), Emanuele Camilli (Odense Odeveld), Giacomo Casadei (Marbella du Chabli) e Piergiorgio Bucci (Hantano) ha infatti totalizzato un complessivo di 214.29 secondi, condito da 14 penalità. Bene nel primo round Martinengo Marquet e Bucci, mentre Camilli e Casadei sono incappati in due percorsi da 8 penalità ciascuno, con lo scarto avvenuto per il round sostenuto da Casadei.seconda manche invece le 6 penalità sono state generate da un errore e da un ritardo nel tempo di Martinengo Marquet (4+2), con il riscatto di Camilli e la costanza di un Bucci perfetto.A vincere il contest è stata una straordinaria Irlanda: crono di 211.