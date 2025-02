Gravidanzaonline.it - Epigenetica in gravidanza: come le scelte dei genitori influenzano la salute del bambino

Ledeisono strettamente legate alla crescita e allo sviluppo dei bambini. Lo sono in senso educativo, ma non solo. I, infatti, hanno delle responsabilità (legali oltre che morali) nei confronti dei figli ed è utile e interessante comprendere l’impatto di alcune decisioni per migliorare la consapevolezza delle proprie. Questo in modo particolare durante la, quando determinatepossono condizionare, positivamente o negativamente, lo sviluppo fetale e ladel. È quello di cui si occupa l’in, una branca della genetica che,sintetizzato dal Journal of Assisted Reproduction and Genetics, studia i diversi meccanismi chel’espressione genica senza una modifica diretta della sequenza del DNA.Introduzione all’: definizione e concetti chiavePer comprendere meglio l’è doverosa una breve spiegazione dei meccanismi alla base dei geni.