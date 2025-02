Energia Pichetto | non possiamo più rinunciare a nucleare

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 15 feb. (askanews) – "L'Italia non può piùal. Occorre un nuovo quadro giuridico che preveda i nuovi reattori e lo smaltimento delle scorie, che tuttavia sono una quantità molto limitata, visto che esse stesse possono essere utilizzate come combustibile del". Lo ha dichiarato GilbertoFratin, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, intervenuto oggi a 'Green Pop', il nuovo programma di Giornale Radio condotto da Lucia Lo Palo. "Vanno bene fotovoltaico ed eolico off-shore, ma è giunto il momento di cambiare: l'Italia – ha aggiunto il Ministro -dipende quasi esclusivamente dall'estero per i costi dell'e nei prossimi vent'anni assisteremo al raddoppio delle necessità. Ecco perché ilè indispensabile".