Enav Monti | Sempre più sostenibilità nelle nostre strategie

Leggi su Ildenaro.it

“Stiamo continuando ad integrare ancora di più laindustriali. Il cambiamento climatico è una sfida cheha raccolto da tempo e i risultati lo dimostrano. Non abbiamo ridotto infatti solo leemissioni ma, grazie alla nostra capacità operativa nell’ottimizzazione delle rotte, continuiamo a supportare le compagnie aeree nella riduzione dei consumi, dei costi e delle emissioni a beneficio dei passeggeri e della comunità”. Così l’amministratore delegato di, Pasqualino, dopo l’importante riconoscimento a livello internazionale che la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia ha ottenuto per il suo impegno nellaambientale. Per la prima volta, infatti,è stata inserita nella prestigiosa “A List” di Cdp (ex Carbon Disclosure Project), l’organizzazione no profit globale che valuta le aziende sulla base della loro gestione dei rischi e delle opportunità legati al cambiamento climatico.