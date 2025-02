Quotidiano.net - Emozioni di Settembre: "Chi è fragile può vincere. Ma nessuno è forte da solo"

Sogni d’oro. Per svegliarsi Andreadi tempo ne ha. Meglio rimanere ancora qualche ora, qualche giorno, qualche settimana, immerso nella gioia della palma col leone che rigira tra le mani incredulo e rapito dal suo luccichio. "Felicissimo di questo risultato difficile che mi mette dentro un immenso senso di gratitudine, anche perché in passato tanta gente non ha creduto in me e anche io non ho creduto in me per colpa loro". Per il ventitreenne napoletano passato pure da Io canto, poi The Voice of Italy (2019) e X Factor del 2023, un en plein che, oltre al trofeo delle Nuove Proposte, gli ha permesso di mettere in bacheca il Premio della Critica “Mia Martini” e Premio della Sala Stampa Lucio Dalla. Grazie a Vertebre, 14 milioni di stream sulle piattaforme digitali, Andrea ha vinto anche il Premio Nuovo Imaie Enzo Jannacci e il Premio Siae-Roma Videoclip Rivelazione per la canzone e per il video formato social.