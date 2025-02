Sport.quotidiano.net - Emma Villas attesa dall’esame Catania. E’ scontro diretto in chiave play-off

in campo acontro la Saturnia Cosedil Acicastello per la ventiduesima giornata del campionato di serie A2. È unoimportantissimo per la zona-off, perché i biancoblù hanno l’opportunità di scalare un’altra posizione: qualora dovessero vincere in tre o quattro set, aggancerebbero gli avversari odierni a quota 35 punti ma con ben due vittorie in più all’attivo occuperebbero la sesta posizione della graduatoria. E poi, considerato il calendario agevole delle ultime quattro giornate, potrebbero puntare anche a guadagnare ulteriori posizioni. "Sarà una trasferta complicata, contro una squadra molto forte che durante la stagione ha fatto vedere sia buone cose sia altre meno belle – ha detto il vice palleggiatore Pietro Melato ai microfoni del sito ufficiale della società –.