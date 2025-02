Bergamonews.it - “Emilio Moreschi. Uomo di cordata”: il racconto della vita dell’imprenditore bergamasco

Bergamo. Tutto pronto per la presentazione del libro “di– La società bergamasca si racconta attraverso un protagonistasuaimprenditoriale e culturale”. Il volume sarà presentato sabato 15 febbraio alle ore 11, al Teatro delle Grazie anche alla presenzasindaca Elena Carnevali. Presente in salastesso, dopo il saluto delle autorità, il lavoro verrà illustrato in un dialogo tra Remo Morzenti Pellegrini, ex rettore dell’Università degli studi, l’avvocato Ettore Tacchini, amico da più di sessant’anni di, il notaio Armando Santus, presenti nel libro con le loro testimonianze, e il giornalista Carlo Dignola, coordinato dall’ex direttore de “L’Eco di Bergamo” Giorgio Gandola. Seguirà un breve confronto sulla gestionecultura a Bergamo negli ultimi due decenni, di cuiè stato protagonista di primo piano.