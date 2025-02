Ilfoglio.it - Emilia Pérez & gli altri: oggi non tutti i film vincitori di Oscar passerebbero l’esame

Caduto rovinosamente dal piedistallo “” di Jacques Audiard – tweet offensivi, Messico da canzonetta, presunte scaramucce con l’attrice brasiliana rivale Fernanda Torres – l’Independent ricorda che nondinel passato. Per inciso, prima di continuare: spiace per il musical “messicano” perché è un bel, perché i detrattori son convinti di aver fatto cosa buona e santa a difesa del popolo Lgbtq e seguenti. Sappiano che non capiterà un’altra volta – e che esistono i generi cinematografici: il melodramma si può fare anche con i cactus di cartone. Primo della lista dell’Independent, e bisogna aggiungere che era undavvero brutto, “Green Book” di Peter Farrelly. Il pianista nero Mahershala Ali, ricco e di successo, per una una tournée nel profondo sud degli Stati Uniti (anno 1962) arruola come autista il bianco italoamericano Viggo Mortensen.