Lopinionista.it - Emesso un francobollo ordinario dedicato al 75esimo Festival di Sanremo

Leggi su Lopinionista.it

– Poste Italiane comunica che oggi 15 febbraio 2025 vienedal Ministero delle Imprese e del Made in Italy unappartenente alla serie tematica “le eccellenze del patrimonio culturale italiano”aldella Canzone italiana –di, nella 75° edizione, relativo al valore della tariffa B 50g pari a 2.75€. Tiratura: duecentomilaquattro esemplari. Foglio: ventotto esemplari.Ilè stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.Bozzetto a cura di Rai Direzione Comunicazione e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.La vignetta riproduce il logo del 75°della Canzone italiana – Festiva di, delimitato, rispettivamente in basso e in alto, da fiori e da note in grafica stilizzata, rappresentativo della città die deldella Canzone italiana.