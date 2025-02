Metropolitanmagazine.it - Emanuela Aureli, chi era la madre morta un mese fa: “Un colpo al cuore”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha condiviso su Instagram un post dedicato alla, venuta a mancare unfa. Per l’attrice e imitatrice è stato un “al”, come lei stessa ha scritto, e non è difficile comprenderlo. Dalle sue parole si evince come con laabbia avuto fino alla fine uno splendido rapporto e adesso il vuoto è incolmabile. Immediati i messaggi di amici VIP e non solo, vicini allain questo doloroso momento.Il legame con i suoi genitori è sempre stato forte, tanto che il padre l’ha definita “una figlia speciale” in una dedica nel corso di Vieni da me. Laha parlato così di lui (e anche della sua famiglia): “Lui è la mia forza, ma anche mamma. Sono la roccia intramontabile che mi dà forza ogni giorno. Grazie a loro ho potuto realizzare il mio sogno. Sono tutto quello che ho oltre a mio figlio, mio marito e mia sorella“.